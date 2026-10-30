Лантратова указала на соблюдение режима тишины в Алешках

Лантратова: введенный для гуманитарной миссии режим тишины в Алешках не нарушали

Режим тишины в Херсонской области, введенный ради гуманитарной миссии в Алешках, не нарушается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова .

«Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках сохраняется. Инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства», — подчеркнула она.

Лантратова отметила, что гуманитарная миссия во многим стала возможна благодаря действиям российских военных. Саперы проверили и разминировали дороги, чтобы колонна доехала до Алешек. По ее словам, это рискованная работа, которая требует серьезной стойкости и сосредоточенности.

До этого Лантратова заявила, что более 50 журналистов из разных государств прибыли в Алешки для освещения гуманитарной миссии.