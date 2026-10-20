Военный обозреватель Ходаренок рассказал, как можно уничтожить мосты через Днепр

Беспилотники и крылатые ракеты повреждают пролеты мостов через Днепр, но их вскоре восстанавливают. Для долгосрочного результата нужно разрушить опоры, заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Любой из днепровских мостов имеет, без всякого преувеличения, стратегическое значение для Украины в целом и для ВСУ в частности», — отметил эксперт.

Чтобы надолго вывести их из строя, нужно разрушить опоры. Требуемую силу воздействия могут обеспечить корректируемые авиабомбы в 1500–5000 килограммов. Отправлять бомбардировщики можно только после подавления средств радиоэлектронной борьбы, вывода из строя ПВО и завоевания хотя бы локального господства в воздухе.

Для этого, по мнению эксперта, нужна сложная операция с задействованием наземных и авиационных средств постановки помех, истребителей, ракет, в том числе морского базирования.

Ранее российские военные нанесли ряд ударов по мостам через Днепр, в том числе в Киеве и Запорожье.