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    Песков указал на слаженную работу омбудсменов России и Украины в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле указали на слаженную работу омбудсменов России и Украины во время проведения гуманитарной операции в Алешках. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировала газета «Известия».

    «Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками России и Украины. Операция идет, колонна движется», — сказал он.

    Говоря о реализации инициативы, представитель Кремля заявил, что при разминировании дорог в городе погибли два человека.

    Также Песков сообщил, что в Алешки уже приезжают машины с необходимыми для населения грузами. Он призвал следить за новостями и дальнейшим развитием ситуации, а также напомнил, что покинуть город есть возможность у всех желающих.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова указала на соблюдение режима тишины в Алешках.

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