Песков указал на слаженную работу омбудсменов России и Украины в Алешках

В Кремле указали на слаженную работу омбудсменов России и Украины во время проведения гуманитарной операции в Алешках. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировала газета «Известия» .

«Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками России и Украины. Операция идет, колонна движется», — сказал он.

Говоря о реализации инициативы, представитель Кремля заявил, что при разминировании дорог в городе погибли два человека.

Также Песков сообщил, что в Алешки уже приезжают машины с необходимыми для населения грузами. Он призвал следить за новостями и дальнейшим развитием ситуации, а также напомнил, что покинуть город есть возможность у всех желающих.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова указала на соблюдение режима тишины в Алешках.