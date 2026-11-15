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    Кушнер высказался о контактах России с Европой в контексте Украины

    Кушнер: США хотели бы вовлечь Европу в дискуссии с Россией об Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер опубликовал на Х объемный пост о ситуации на Украине. Среди прочего политик отметил намерение Белого дома включить в дискуссии по данному вопросу Европу.

    Кушнер заявил, что американские переговорщики продолжают поддерживать контакты с Россией, Украиной и европейцами.

    «В настоящее время мы сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», — написал зять Трампа.

    Кушнер объяснил, что в ходе прошедших в Абу-Даби «дискуссий» возникли новые идеи. Их прорабатывают стороны.

    «Некоторые из них могут привести к прорыву, другие — трансформироваться в новые предложения, способствующие преодолению остающихся разногласий», — пояснил дипломат.

    В посте Кушнер упомянул также вопрос гарантий безопасности для Украины и «детальные и практически реализуемые меры в пост-конфликтный период, которые снизят риск возникновения нового противостояния».

    НАТО, добавил он, остается важнейшей опорой безопасности  в Европе. Поэтому США работают над тем, чтобы «напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии».

    Переговоры по Украине прошли в Абу-Даби в ноябре 2026 года. После них Кушнер утверждал, что стороны договорились включить в переговорный процесс европейцев.

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