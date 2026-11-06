ВС России вывели из строя объекты украинской портовой инфраструктуры

Российские военные точными ударами вывели из строя объекты украинской портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения», — заявили в ведомстве.

Кроме того, за неделю военные поразили 14 сухогрузов, доставлявших на территорию Украины военную технику, вооружение и продукцию двойного назначения для нужд боевиков ВСУ.

«С 31 октября по 6 ноября Вооруженные силы нанесли 11 групповых и один массированный удар», — добавили в Минобороны.

В результате поражения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, предприятия военной промышленности, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и крылатых ракет.