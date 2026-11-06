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    ВС России вывели из строя объекты украинской портовой инфраструктуры

    Минобороны: ВС РФ атаковали объекты украинской портовой инфраструктуры

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные точными ударами вывели из строя  объекты украинской портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, за неделю военные поразили 14 сухогрузов, доставлявших на территорию Украины военную технику, вооружение и продукцию двойного назначения для нужд боевиков ВСУ.

    «С 31 октября по 6 ноября Вооруженные силы нанесли 11 групповых и один массированный удар», — добавили в Минобороны.

    В результате поражения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, предприятия военной промышленности, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и крылатых ракет.