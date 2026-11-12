ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины
Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также ВС России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, отметили в ведомстве.
По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Минувшей ночью ВС России поразили завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет» в Киеве и три предприятия ВПК в окрестностях украинской столицы, в том числе производящие компоненты ракет. Также под удар попали две электроподстанции в Житомире и сухогруз с военным имуществом в Черном море.
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