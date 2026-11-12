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    ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также ВС России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, отметили в ведомстве.

    По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

    Минувшей ночью ВС России поразили завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет» в Киеве и три предприятия ВПК в окрестностях украинской столицы, в том числе производящие компоненты ракет. Также под удар попали две электроподстанции в Житомире и сухогруз с военным имуществом в Черном море.

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