ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ВС России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, отметили в ведомстве.

По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Минувшей ночью ВС России поразили завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет» в Киеве и три предприятия ВПК в окрестностях украинской столицы, в том числе производящие компоненты ракет. Также под удар попали две электроподстанции в Житомире и сухогруз с военным имуществом в Черном море.