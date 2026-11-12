Братья и сыновья погибших мобилизованных на СВО получили право на освобождение от призыва

Братья и сыновья погибших участников СВО, призванных по мобилизации, имеют право на освобождение от призыва. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на тематический обзор судебной практики.

Поводом утверждения тематического обзора стало дело молодого человека, который обратился в военкомат за освобождением от призыва после гибели брата в зоне СВО, но получил отказ. Военные посчитали, что гибель родственника при выполнении боевых задач не дает права на освобождение.

Однако суд встал на сторону заявителя и отменил решение о призыве.

«В отношении сыновей и родных братьев военнослужащих, проходивших военную службу по мобилизации и погибших, исполняя конституционную обязанность по защите Отечества, в ходе специальной военной операции, действующим законодательством предусмотрено право на освобождение от призыва на военную службу», — указал Верховный суд.

Ранее Президент России Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы геройски погибли при выполнении боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции.