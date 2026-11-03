Средства ПВО сбили 13 украинских дронов над регионами России и Азовским морем

Минобороны объявило о перехвате 13 дронов над регионами России и Азовским морем

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты сбили с 8:00 до 20:00 вторника, 3 ноября.

Беспилотники перехватили в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Тверской и Владимирской областей, а также над Крымом. Кроме того средства противовоздушной обороны сработали для уничтожения дронов над акваторией Азовского моря.

В ночь на вторник, 3 ноября, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 856 беспилотников, запущенных с территории Украины.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, вражеские летательные аппараты сбили над Белгородской, Курской и Брянской областями, Московским регионом, Крымом, также Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской областями и другими регионами.