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    Средства ПВО сбили 13 украинских дронов над регионами России и Азовским морем

    Минобороны объявило о перехвате 13 дронов над регионами России и Азовским морем

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты сбили с 8:00 до 20:00 вторника, 3 ноября.

    Беспилотники перехватили в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Тверской и Владимирской областей, а также над Крымом. Кроме того средства противовоздушной обороны сработали для уничтожения дронов над акваторией Азовского моря.

    В ночь на вторник, 3 ноября, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 856 беспилотников, запущенных с территории Украины.

    Как сообщила пресс-служба Минобороны, вражеские летательные аппараты сбили над Белгородской, Курской и Брянской областями, Московским регионом, Крымом,  также Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской областями и другими регионами.

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