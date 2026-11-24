Канцлер ФРГ Мерц назвал ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц счел ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году и раскритиковал позицию Ангелы Меркель по данному вопросу. Об этом сообщило издание Die Zeit .

Мерц выступил с этим заявлением на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Этим заявлением канцлер упрекнул свою предшественницу Ангелу Меркель. Она в 2008 году выступила против расширения НАТО на Восток. После начала боевых действий в 2022 году Меркель неоднократно защищала свое решение.

Действующий глава кабмина придерживается противоположной точки зрения. Также он одобрил позицию президента Франции Эммануэля Макрона — тот в ноябре 2026 года предложил обсудить вопрос Украины в НАТО.