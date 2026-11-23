Средства противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции уничтожили за минувшие сутки 819 беспилотников ВСУ самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы и снаряд РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ. Удары нанесли по местам производства и хранения БПЛА, наземных робототехнических комплексов.

Целями российских военных стали склады боеприпасов, военные аэродромы, радиолокационные станции слежения за воздушной обстановкой и пункты временной дислокации в 142 районах.

Также минувшей ночью над регионами России сбили 192 украинских беспилотника. На территории Украины поразили электроподстанцию и портовую инфраструктуру, в Черном море — сухогруз с военным имуществом.