Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал принять Украину и Североатлантический Альянс. Об этом сообщил ТАСС .

«Я убежден в том, что Украина, обладающая сильнейшей в Европе конвенциональной армией, играет ключевую роль вместе с НАТО, в рамках которой ей отведено достойное место», — написал Макрон в соцсети X.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение военных контингентов НАТО и Евросоюза на Украине приведет к продолжению войны в более широких масштабах. Эту позицию неоднократно транслировали президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и ключевые представители МИД.