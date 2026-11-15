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    Силы ПВО за вечер сбили 41 летевший к Москве БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Украина попыталась послать беспилотники в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил в телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    Первую за вечер публикацию о БПЛА градоначальник разместил в 20:12. Он отчитался о том, что ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

    Еще 10 таких же аппаратов российские силы ликвидировали через 20 минут. В 20:49 Собянин вновь доложил об уничтоженных БПЛА ВСУ — на этот раз нейтрализовать удалось 11 беспилотников, а спустя четверть часа еще 16 штук.

    Где именно сбили дроны, не уточнялось. Известно, что на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб.

    Попытку массированного налета беспилотниками на Москву Украина предпринимала и в пятницу, 13 ноября. Средства ПВО за вечер сбили 467 таких аппаратов.

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