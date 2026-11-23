Минувшей ночью российские военные поразили электроподстанцию 330 киловольт в Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Станция обеспечивала энергией работу предприятий военно-промышленного комплекса.

Также удары беспилотниками нанесли по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области. Пораженные объекты использовали для доставке военного имущества украинским вооруженным силам.

Кроме того, российские БПЛА атаковали на переходе морем юго-западнее Одессы сухогруз с военным имуществом.

Накануне армия России ударила по электроподстанции в городе Каменская Днепропетровской области. Также целями стали морские суда с грузами для ВСУ.