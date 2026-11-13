Юристы провели прием участников СВО и их семей в Люберцах

Очередной юридический прием участников СВО и членов их семей прошел в люберецком филиале фонда «Защитники Отечества». За помощью к специалистам обращаются с разными вопросами — по выплатам, льготам, пенсионному обеспечению, защите прав родственников погибших.

Услуга эта пользуется спросом. Юристы не только консультируют посетителей, но и представляют их интересы в судебных разбирательствах.

«Достаточно часто возникают ситуации, связанные с тем, что люди не могут реализовать свои права ввиду разночтений в применении законодательства. Поэтому основное направление моей деятельности — помощь гражданам, членам семей, военнослужащим. Это представительство их в судах», — рассказал юрист люберецкого филиала фонда «Защитники Отечества» Николай Душкин.

Такие приемы проходят в Люберцах каждые вторник и четверг с 10:00 до 12:00.