Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за атаки БПЛА

В результате ночного налета БПЛА получил ранения житель Ростова-на-Дону. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавшего госпитализировали.

Из-за атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом в Октябрьском районе. Для жильцов развернули пункт временного размещения.

Всего в Ростове-на-Дону повреждения получили пять многоквартирных домов.

«Возникло возгорание, которое полностью ликвидировано», — отметил губернатор.

В Советском районе вспыхнул пожар в производственном помещении. Спасатели потушили возгорание. В Азовском районе из-за налета БПЛА повреждения получили пять частных домов.

За ночь системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в Калужской области. Всего над регионом нейтрализовали 133 БПЛА, рассказал губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.