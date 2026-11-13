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    Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за атаки БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    В результате ночного налета БПЛА получил ранения житель Ростова-на-Дону. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    По его словам, пострадавшего госпитализировали.

    Из-за атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом в Октябрьском районе. Для жильцов развернули пункт временного размещения.

    Всего в Ростове-на-Дону повреждения получили пять многоквартирных домов.

    «Возникло возгорание, которое полностью ликвидировано», — отметил губернатор.

    В Советском районе вспыхнул пожар в производственном помещении. Спасатели потушили возгорание. В Азовском районе из-за налета БПЛА повреждения получили пять частных домов.

    За ночь системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в Калужской области. Всего над регионом нейтрализовали 133 БПЛА, рассказал губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

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