Украинская армия всегда ведет бой против обычных людей, потому что не может биться с российской армией. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью с РИА «Новости» .

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.

Как подчеркнул Картаполов, они делают это «безнаказанно, цинично».

Украинские боевики пытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике. Российские системы противовоздушной обороны подавили все дроны. Один из БПЛА упал на деревья в хуторе Джанхот, в результате чего вспыхнул пожар. Никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ нанесли второй за день удар по зданию Социального фонда в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области. Женщина, находившаяся рядом с местом прилета, умерла от сердечного приступа.