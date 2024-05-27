Военные нейтрализовали украинские БПЛА в Геленджике

Боевики ВСУ в ночь на 27 мая попытались ударить с помощью дронов по гражданским объектам в Геленджике. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны подавили все беспилотники.

«В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание», — указал Кондратьев.

Губернатор добавил, что один из БПЛА упал на деревья в хуторе Джанхот, в результате чего вспыхнул пожар. По его словам, огнеборцы оперативно потушили возгорание. Кондратьев подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Ранее украинский БПЛА рухнул и взорвался на автостоянке в центре Грайворона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за детонации дрона пострадала местная жительница — ей диагностировали сквозное ранение левой ноги. В результате атаки повреждения получили 13 автомобилей.