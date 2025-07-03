США полностью прекратили поставки оружия на Украину

Власти США приняли решение прекратить поставки оружия и военной помощи Украине. Об этом сообщил британский журнал The Economist .

«Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены», — заявили журналисты.

При этом чиновники США отрицают эту информацию. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс сказала, что Соединенные Штаты заранее предупреждали киевские власти о паузе в передаче вооружений.

Несмотря на то что представители европейских стран обещали восполнить дефицит оружия и поставить все необходимое, в украинской армии зафиксировали острую нехватку средств противовоздушной обороны.

По информации The Wall Street Journal, из-за приостановки американских поставок в Польше застряли более 20 ракет Patriot PAC-3, свыше 20 зенитных комплексов Stinger, управляемые ракеты класса «воздух-земля» Hellfire, более 90 ракет класса «воздух-воздух» AIM и другие системы, которые США направили на Украину.

«Отказ администрации Трампа предоставить Украине критически важные ракеты-перехватчики Patriot и другое вооружение наносит серьезный удар по попыткам страны противостоять растущим воздушным атакам России», — написали авторы материала.

Телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома добавил, что США лишили приоритета в получении военной помощи не только Украину. По его словам, в таком же положении оказался и ряд других стран, называть которые источник отказался.