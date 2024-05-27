Жительница херсонского поселка умерла от сердечного приступа из-за атаки ВСУ

Женщина в поселке Нижние Серогозы умерла от сердечного приступа после атаки ВСУ

ВСУ нанесли второй за день удар по зданию Социального фонда в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области. Женщина, находившаяся рядом с местом прилета, умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Первая атака произошла в 09:13. Предварительно, украинские боевики применили ракеты HIMARS. Были пострадавшие, их госпитализировали. Количество раненых не озвучивалось. Детей эвакуировали из школы, расположенной рядом с Соцфондом, никто из них не пострадал.

Позже ВСУ вновь ударили по зданию фонда, «следуя своей тактике повторных обстрелов», отметил Сальдо. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

«Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. По словам врачей, у нее произошел сердечный приступ. К сожалению, она умерла», — констатировал губернатор Херсонской области.

Утром 27 мая ВСУ попытались атаковать с беспилотников Белгородскую область. Система ПВО сбила два дрона.