Жительница херсонского поселка умерла от сердечного приступа из-за атаки ВСУ

Женщина в поселке Нижние Серогозы умерла от сердечного приступа после атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

ВСУ нанесли второй за день удар по зданию Социального фонда в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области. Женщина, находившаяся рядом с местом прилета, умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Первая атака произошла в 09:13. Предварительно, украинские боевики применили ракеты HIMARS. Были пострадавшие, их госпитализировали. Количество раненых не озвучивалось. Детей эвакуировали из школы, расположенной рядом с Соцфондом, никто из них не пострадал.

Позже ВСУ вновь ударили по зданию фонда, «следуя своей тактике повторных обстрелов», отметил Сальдо. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

«Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. По словам врачей, у нее произошел сердечный приступ. К сожалению, она умерла», — констатировал губернатор Херсонской области.

Утром 27 мая ВСУ попытались атаковать с беспилотников Белгородскую область. Система ПВО сбила два дрона.

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте