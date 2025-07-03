Мингосуправления Подмосковья напомнило о способах сообщить о неправильной парковке

Камеры системы «Безопасный регион» в Подмосковье оснащены технологиями искусственного интеллекта. Он следит за порядком и выявляет нарушения, напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, 548 камер помогают вычислять припаркованные у контейнерных площадок машины. Они уже выявили более 3,5 тысячи случаев и вынесли 472 постановления на сумму 3,2 миллиона рублей.

Еще 256 устройств следят за парковкой на газонах. За время их работы было выявлено 105 нарушений и вынесено 14 постановлений на 14 тысяч рублей.

Кроме того, жители сами могут помочь наказать нарушителей. Сообщить о них можно через сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Таким способом уже поступило более 300 тысяч обращений, связанных с нарушениями правил парковки.