Глава Люберец передал орден Мужества родителям погибшего участника СВО

Встречу с бойцами спецоперации и их семьями провел глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он передал почетную награду — орден Мужества — родителям погибшего участника боевых действий Владислава Тебакова.

Владислав Тебаков родился в 2002 году. Он был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

После школы юноша окончил Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина по специальности «Операционная деятельность в логистике». Затем отправился на службу.

С 2021 года служил в 51-м гвардейском парашютно-десантном Краснознаменном, ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского. Его мобилизовали и отправили в зону СВО в октябре 2022 года.

В отпуск Владислав приехал в 2023 году. Он поступил в Гуманитарно-социальный институт. Однако уже в ноябре 2024 погиб при выполнении боевого задания.

«Сегодня мы склоняем головы в память о нашем Герое — Владиславе Тебакове, который отдал жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Мы всегда рядом с его родными и близкими, окажем им любую помощь. Подвиг Владислава навсегда останется в истории нашей страны. Вечная память!» — сказал Владимир Волков.

Мероприятие прошло в филиале государственного фонда «Защитники Отечества».