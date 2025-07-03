Врачи медцентра Рошаля спасли зрение ребенку с поврежденным рыболовным крючком веком

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 10-летнего ребенка с необычным ранением. Рыболовный воблер впился в лицо юного пациента, повредив веки, нос и губу.

Инцидент произошел во время рыбалки, когда ребенок попытался забросить удочку в воду.

При осмотре медики обнаружили глубокие рваные раны с застрявшим воблером, который полностью блокировал движение верхнего века.

«Благодаря слаженной работе челюстно-лицевых хирургов и офтальмохиругов нам удалось аккуратно извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. К счастью, воблер не повредил глазное яблоко, операция прошла успешно», — пояснила врач-офтальмолог Анна Синютина.

Уже на следующий день после вмешательства юного пациента выписали.

Медики напоминают, что контроль за детьми во время активного отдыха — лучший способ предотвратить происшествия.