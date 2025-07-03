Встреча по вопросам трудоустройства ветеранов СВО прошла в Люберцах

В филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Люберцах организовали встречу главы городского округа Владимира Волкова с ветеранами спецоперации и их родственниками. На мероприятии обсудили вопросы поиска работы.

Глава муниципалитета отметил, что тема является одной из важнейших сегодня, поэтому требует постоянной включенности специалистов всех уровней.

«Совместно с люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО Московской области ведем комплексную работу по адаптации и трудоустройству бойцов», — отметил Владимир Волков.

Так, в апреле в Люберцах состоялась ярмарка трудоустройства для участников и ветеранов СВО. Свои вакансии представили 13 ведущих предприятий округа. Это, к примеру, «НПП Звезда», «НЦВ Миль и Камов», «Мострансавто», «Люберецкая теплосеть» и другие.

Отметим, что также в округе работает Управление по работе с ветеранами СВО. Связаться со специалистами жители могут по телефону 8 (498) 732-81-39.