В Сочи школьник получил ожоги 50% тела после загара на пляже

Сочинский школьник попал в больницу с ожогами 50% тела, после того как позагорал на пляже. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Во вторник, 1 июля, 13-летний мальчик решил провести день на побережье, однако не заметил, как начал сильно обгорать. Тело подростка покрылось большими красными волдырями.

Заметившие происходящее взрослые вызвали скорую помощь. Школьника госпитализировали.

Мальчик получил ожоги, несмотря на то что сильной жары в Сочи нет: температура не превышала +25 градусов. Однако при этом наблюдался высокий УФ-индекс, его значения приближались к экстремальным.

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