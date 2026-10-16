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    Герасимов доложил о расширении безопасной зоны в Сумской и Харьковской областях

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска продолжают расширение зоны безопасности в приграничных регионах. Об этом на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск, куда прибыл президент Владимир Путин, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Трансляцию вели в телеграм-канале Минобороны РФ.

    «Группировка войск „Север“ продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. <…> Безостановочно идет наступление в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки „Север“ продвигаются в общем направлении на город Сумы», — сообщил Герасимов.

    Из доклада начальника Генштаба следует, что российские войска уничтожили окруженную в Харьковской области двухтысячную группировку ВСУ. В Сумской области в районе города Садки также разгромили группировку противника.

    Путин в ходе совещания заявил, что безопасная зона не станет предметом переговоров по Украине.

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