Герасимов доложил о расширении безопасной зоны в Сумской и Харьковской областях

Российские войска продолжают расширение зоны безопасности в приграничных регионах. Об этом на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск, куда прибыл президент Владимир Путин, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Трансляцию вели в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Группировка войск „Север“ продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. <…> Безостановочно идет наступление в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки „Север“ продвигаются в общем направлении на город Сумы», — сообщил Герасимов.

Из доклада начальника Генштаба следует, что российские войска уничтожили окруженную в Харьковской области двухтысячную группировку ВСУ. В Сумской области в районе города Садки также разгромили группировку противника.

Путин в ходе совещания заявил, что безопасная зона не станет предметом переговоров по Украине.