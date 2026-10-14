Вопросы семьи участника СВО рассмотрели на приеме в Солнечногорске

13 октября глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат Московской областной думы Александр Зарубин и представители администрации встретились с жителями в местном отделении партии «Единая Россия». Одной из заявительниц стала супруга участника специальной военной операции.

Жена участника СВО рассказала о проблемах с содержанием дороги в деревне Козино. По ее словам, зимой проезжую часть очищают недостаточно, в результате чего машины заносит и они оказываются за пределами дороги. Участок передали в управление МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», поэтому дальнейшее содержание будет осуществляться силами муниципалитета.

Еще одно обращение жительницы касалось помощи ее супругу, который находится в зоне проведения СВО. Она попросила содействия в приобретении рыболовных сетей и дизельного генератора мощностью 5,5 кВт.

«Мы уже поддерживали нашего земляка и продолжим помогать, пока он находится в отпуске все оперативно соберем и передадим лично в руки. Работа с обращениями семей участников СВО — наш приоритет. Держу на особом контроле исполнение этих поручений», — подчеркнул Константин Михальков.

Отдельной темой приема стала организация досуга для жен военнослужащих. Супруге бойца рассказали о работе Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, которая регулярно проводит для семей участников спецоперации встречи, занятия по арт-терапии, мастер-классы и экскурсии. Обратиться в организацию можно по адресу: улица Красная, дом 22а, торговый центр «Солнечный», первый этаж.