Боец Сега: дрон зацепился за «Бабу-Ягу» и уничтожил коптер с личным составом ВСУ

Российский FPV-перехватчик зацепился за тяжелый коптер R-18 «Баба-Яга» ВСУ и отследил его до места посадки в ЛНР, а потом уничтожил вместе с украинским дроноводом. Об этом рассказал оператор расчета БПЛА с позывным Сега, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Я ударил своим перехватчиком, однако тот не сдетонировал и зацепился на вражеской машине. Отключил моторы, доложил на пункт управления и стал следить за местностью», — рассказал боец.

Сега добавил, что вслед за его БПЛА соседние расчеты подняли еще два FPV-дрона. Они вышли за ним в район точки посадки вражеского коптера. Когда боевик ВСУ подошел, чтобы забрать «Бабу-Ягу», российские дроноводы уничтожили его вместе с личным составом ВСУ, находившимся рядом.

Минобороны России уточнило, что Сега служит в расчете FPV-перехватчиков группировки войск «Центр». На их счету уже более 60 уничтоженных вражеских целей.

Ранее подразделения «Запада» за сутки поразили 45 пунктов управления БПЛА и уничтожили 95 беспилотников и склад боеприпасов ВСУ.