Главное автобронетанковое управление Минобороны России модернизирует технику с учетом опыта спецоперации на Украине. В новом виде вышли танки Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, доработана конструкция автопоездов, созданы дополнительные полки многоосных колесных тяжелых тягачей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

ГАБТУ, отвечающему за оснащение армии современной техникой, ремонт и техобслуживание, 22 ноября исполнилось 97 лет. В Минобороны рассказали о приоритетах работы управления.

Разработчики ориентируются на боевой опыт. Они создают улучшенные средства противодронной защиты и радиоэлектронной борьбы, устанавливают системы связи нового поколения.

Доработанные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ вышли на поле боя в обновленном виде, а мотовездеходы и специальные транспортные средства «Улан» сразу разработали под использование в зоне СВО.

Ранее Минобороны сообщило об успешном применении роботизированных комплексов эвакуации. Ими обеспечат медицинские подразделения.