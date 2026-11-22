Украинские военные за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Запад» 95 беспилотников, 45 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Запада» Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 78 тяжелых боевых мультикоптеров противника», — уточнил он.

Бигма добавил, что общевойсковые подразделения «Запада», включая расчеты БПЛА, за сутки вскрыли и поразили 45 пунктов управления БПЛА. Кроме того, российские военные уничтожили два миномета, станцию спутниковой связи, четыре квадроцикла, моторную лодку, 32 робототехнических комплекса и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Харьковской области бойцы ВС России уничтожили три вражеские понтонные переправы у Травянского водохранилища. Противник столкнулся с серьезными логистическими трудностями на Липцовском участке боев.