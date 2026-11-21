ВСУ за сутки потеряли до 1015 солдат, из них более 355 уничтожили бойцы «Центра»

Подразделения группировки войск «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» в своих зонах ответственности нанесли урон живой силе противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1015 солдат, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей пресс-центров группировок ВС России.

Бойцы «Севера» в ходе выполнения боевых задач спецоперации улучшили тактическое положение. В Харьковской области российские военные поразили технику и личный состав двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, в Сумской — двух механизированных и двух аэромобильных бригад.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 120 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М101 производства США, станция радиоэлектронной борьбы „Дамба“ и станция радиоэлектронной разведки „Пластун“ ВСУ», — сказал представитель группировки.

Бойцы «Севера» также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА, 36 беспилотников самолетного типа, 30 тяжелых боевых дронов R-18 и пять наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ.

Подразделения «Запада» также улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 205 боевиков ВСУ. Кроме того, российские военные поразили 42 пункта управления БПЛА противника, пять станций спутниковой связи, квадроцикл и 28 НРТК.

Бойцы «Юга» уничтожили до 150 боевиков ВСУ, военнослужащие «Центра» — более 335. Подразделения «Востока» и «Днепра» за сутки ликвидировали до 190 и до 15 украинских военных соответственно.

Ранее военный метеоролог кандидат технических наук Евгений Тишковец заявил, что до трети личного состава украинских подразделений вышли из строя из-за морозов, воды в окопах и антисанитарии.