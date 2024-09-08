Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. По мнению официального представителя Кремля, впереди еще огромная работа.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Как подчеркивал президент Владимир Путин, ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Освобождение Донбасса — приоритетная цель России.

Президент также отметил, что деятельность киевских властей свидетельствует о их нежелании позаботиться о своей стране. Путин признался — иногда ему кажется, что руководство Украины — инопланетяне либо иностранцы.

Ранее немецкий генерал Роланд Катер заявил, что в спецоперации совсем скоро произойдет переломный момент. По его мнению, ситуация на фронте изменится после взятия Россией Красноармейска.