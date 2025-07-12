В Колумбии задержали главаря мафии Джузеппе Палермо

В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии. По сообщению президента страны Густаво Петро, 11 июля в Боготе арестовали Джузеппе Палермо, известного как Пепе. Слова главы страны передало РИА «Новости» .

Палермо считают ключевой фигурой мафиозной группировки ндрангета и координатором поставок кокаина из Латинской Америки в Европу. Операцию провели совместно с правоохранителями Великобритании, Италии и Европола. Пепе находился в международном розыске по линии Интерпола. В Европе задержали еще 21 сообщника.

Ранее в Темрюке задержали криминального авторитета и его сообщника. С апреля 2023 года мужчина, по данным следствия, возглавлял преступную организацию.