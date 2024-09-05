Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (ВЭФ), которое продлилось более трех часов. Одной из тем обсуждения стала Украина и ее руководители, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что деятельность киевских властей свидетельствует о их нежелании позаботиться о своей стране.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они инопланетяне какие-то либо иностранцы. <…> Не думают просто. <…> Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — сказал президент.

Он подчеркнул, что возможности украинского правительства сокращаются. Глава государства предположил, что Киеву вновь придется понижать призывной возраст.

«Чтобы детей набирать, как в Германии фашисты. <…> Но это не решит проблему, вот в чем дело», — добавил он.

Путин также назвал освобождение Донбасса приоритетной целью спецоперации. По его словам, российские бойцы ускорили наступление в ДНР и ЛНР.