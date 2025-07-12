Из-за столкновения большегруза и иномарки под Приозерском погиб 45-летний глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена» Константин Захаров. Об этом сообщил сайт 47.news.
Захаров руководил организацией, которая тестировала первую вакцину «Спутник V» перед выпуском. Коллеги подтвердили гибель ученого.
Авария произошла 11 июля на трассе между Саперным и Мельниково. Водитель фуры МАN из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в Audi.
Ранее крупное ДТП произошло на Бережковской набережной в Москве. По информации столичной прокуратуры, 23-летний водитель врезался в группу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения он проходить отказался.
Тестировавший вакцину «Спутник V» ученый погиб в ДТП под Приозерском
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