Тестировавший вакцину «Спутник V» ученый погиб в ДТП под Приозерском

Из-за столкновения большегруза и иномарки под Приозерском погиб 45-летний глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена» Константин Захаров. Об этом сообщил сайт 47.news .

Захаров руководил организацией, которая тестировала первую вакцину «Спутник V» перед выпуском. Коллеги подтвердили гибель ученого.

Авария произошла 11 июля на трассе между Саперным и Мельниково. Водитель фуры МАN из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в Audi.

Ранее крупное ДТП произошло на Бережковской набережной в Москве. По информации столичной прокуратуры, 23-летний водитель врезался в группу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения он проходить отказался.