Начальника отдела по противодействию коррупции в МВД арестовали в Омске

Против начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Сотрудника полиции арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере через посредника.

По версии следствия, сотрудник МВД получил 200 тысяч рублей за оказание содействия и покровительство незаконно проводящимся азартным играм. Он договорился не принимать никаких мер по пресечению за взятку в размере одного миллиона 200 тысяч рублей.

«После передачи денег полицейский и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области, проводившими оперативные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Ранее в совершении коррупционного преступления обвинили начальника 43-го отдела полиции Петроградского района Петербурга. Его поймали с поличным на получении взятки.