Трамп может потребовать от Украины уступить территории

Администрация президента США Дональда Трампа, возможно, заставит Украину пойти на территориальные уступки при заключении мирного договора с Россией. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

По информации издания, Белый дом намекнул, что при посредничестве Трампа в переговорах между Москвой и Киевом Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий. Это заявление связано с успехами российской армии в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Европейские союзники Украины обеспокоены позицией американского президента. Они боятся, что он может продвигать свой вариант соглашения без учета мнения Киева. В Брюсселе могут предложить альтернативный план.

При этом Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщил источник издания Politico. Накануне американский президент сделал интригующее заявление на фоне ударов ВС России по Украине.