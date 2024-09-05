Взятие Красноармейска российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте. Такое заявление сделал немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt .

«Они получат центральный, важный с точки зрения логистики город… И тогда для Украины это принципиально новая ситуация», — заявил он.

Через город проходят железнодорожные линии и автомагистрали, сообщил RT. Генерал отметил, что украинские военачальники ослабили свои позиции на участке, послав войска под Курск.

«Русские не совершили эту ошибку», — признал Катер.

Украинские военные напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Операция вошла в «план победы» президента Владимира Зеленского. Из-за действий боевиков погибли и пострадали десятки человек, тысячам жителей приграничья пришлось срочно покинуть свои дома. Но некоторые не смогли выехать.

Жительница Курской области Лилия рассказала 360.ru, что ничего не знает о своих родственниках, которым пришлось остаться в одном из сел Суджанского района. Сестра женщины была беременной, на роды ее вывозили в Сумы. Другой информации пока нет.