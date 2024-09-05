Путин назвал приоритетную цель спецоперации
Путин: освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО
Освобождение Донбасса — приоритетная цель России в специальной операции. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
Вооруженные силы России ускорили наступление в ДНР и ЛНР. Попытки Украины остановить продвижении армии провалились, подчеркнул глава государства.
Он также раскрыл цель противника в Курской области. Она заключалась в том, что заставить российскую сторону нервничать, считает президент.
Нападение на Курскую область не облегчило положение украинской армии в Донбассе, признал ранее президент Владимир Зеленский. ВСУ оказались в сложной ситуации на Покровском и Торецком направлениях.
Операция украинских боевиков в российском регионе может означать начало конца для Зеленского, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. ВС России продолжили брать под контроль населенные пункты в зоне СВО после провала ВСУ в Курской области.