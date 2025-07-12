Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение

Сбившему пять человек на переходе в Москве водителю предъявлено обвинение

Водителю, сбившему пешеходов на московской набережной, предъявили обвинение в пьяном вождении. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

Вечером пятницы на Бережковской набережной произошла авария: 23-летний водитель автомобиля сбил пешеходов и уехал с места происшествия. Вскоре его задержали. По предварительной информации, пострадали пять человек, среди них двое детей. Двое взрослых получили серьезные травмы.

Мужчина, который был за рулем, признал свою вину.

Ранее появилось видео наезда иномарки на пешеходов в Москве. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



