Река Кулинда разлилась по селу Верх-Чита

В Забайкалье река Кулинда, впадающая в реку Чита, вышла из берегов и разлилась по селу Верх-Чита. Как сообщили в Минприроды региона , затоплений домов и участков пока нет.

Глава Читинского округа Виктор Машуков пояснил, что раньше Кулинда была практически пересохшей, но теперь в ней поднялся уровень воды. Из-за того что уровень Читы выше, вода как бы подперла приток, что и вызвало разлив. В районе кооперативов ведется подсыпка низин, продолжается круглосуточный мониторинг обстановки.

Ранее аэропорт Внуково затопило из-за дождя. На этом фоне задержали рейсы в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик.