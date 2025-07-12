В Забайкалье река Кулинда, впадающая в реку Чита, вышла из берегов и разлилась по селу Верх-Чита. Как сообщили в Минприроды региона, затоплений домов и участков пока нет.
Глава Читинского округа Виктор Машуков пояснил, что раньше Кулинда была практически пересохшей, но теперь в ней поднялся уровень воды. Из-за того что уровень Читы выше, вода как бы подперла приток, что и вызвало разлив. В районе кооперативов ведется подсыпка низин, продолжается круглосуточный мониторинг обстановки.
Ранее аэропорт Внуково затопило из-за дождя. На этом фоне задержали рейсы в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик.
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Река Кулинда разлилась по селу Верх-Чита
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