Медики «Днепра» провели уникальную операцию на брюшной аорте в зоне СВО

В зоне спецоперации военные хирурги выполнили уникальную и сложнейшую операцию по протезированию ветви брюшной аорты. Медики спасли не только жизнь раненого бойца, но и его ногу, рассказал ТАСС военный хирург передовой медицинской группы группировки «Днепр» с позывным Фитч.

По его словам, во время операции они увидели ранение тонкого кишечника. Его быстро ушили, но потом обнаружили, что повреждена главная ветвь брюшной аорты.

«И нами было принято решение провести уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты, поскольку иначе у бойца погибла бы конечность на уровне тазобедренного сустава», — сказал Фитч.

Военный хирург добавил, что операция прошла успешно. Раненого военного эвакуировали в госпиталь. Коллеги сообщили им, что у него хорошее самочувствие, нога сохранена и передали его слова благодарности.

Ранее Минобороны сообщило, что военный медик, сержант Александр Попков спас двоих тяжелораненых сослуживцев. Под вражеским огнем он добрался до пострадавших, перевязал их, вынес в безопасную зону и помог переправить в полевой госпиталь.