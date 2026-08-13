В зоне СВО фельдшер вынес из-под обстрела раненых штурмовиков

Фельдшер мотострелкового подразделения сержант Фархат Мулляминов совершил подвиг в зоне СВО. Он эвакуировал двух раненых военнослужащих под артиллерийским огнем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы штурмового подразделения получили ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Доставить их в безопасное место предстояло Мулляминову.

Он под артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов Вооруженных сил Украины подобрался к солдатам, оказал первую помощь, вынес и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Ранее военный медик Александр Попков тоже спас двух солдат на линии боевого соприкосновения. Он подобрался к раненым под огнем ВСУ и эвакуировал.