Боец СВО спас из горящей машины двух раненых сослуживцев

МО: рядовой Добычин спас двух раненых бойцов из горящей машины после атаки БПЛА

Рядовой Николай Добычин при выполнении боевой задачи увидел, как БПЛА ВСУ ударил по одной из машин с российскими военными. Боец вытащил двух раненых сослуживцев из горящей машины и затем эвакуировал их в безопасное место, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что Добычин доставлял провизию и матсредства на передовую. Когда вражеский беспилотник атаковал впереди идущую машину с бойцами ВС России, он как раз возвращался в пункт временной дислокации. В автомобиле из-за атаки БПЛА частично сдетонировал перевозимый боекомплект. Машина загорелась.

«Рядовой Николай Добычин незамедлительно бросился к горящему автомобилю и, несмотря на угрозу повторной детонации боекомплекта, извлек раненого водителя и его боевого товарища», — сообщили в Минобороны.

Добычин оказал раненым бойцам первую медицинскую помощь, а затем эвакуировал в медучреждение.

В военном ведомстве также отметили сержанта Дмитрия Кусакина, которыми точными выстрелами из стрелкового оружия сбил вражеский тяжелый дрон и затем вел огонь на подавление огневых позиций ВСУ. Благодаря его действиям российские штурмовики полностью зачистили опорник противника.

Ранее в зоне СВО сержант Фархат Мулляминов под артобстрелом и атаками FPV-дронов ВСУ эвакуировал двух раненых российских военных.