ВС России за ночь поразили ТЭЦ в Киеве и военное предприятие в Харькове

Минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками ТЭЦ-6 в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Теплоэлектроцентраль снабжала объекты военной логистики и площади, где размещалось оружие и техника для ВСУ.

В Харькове удары нанесли по складам, на которых собирали и хранили беспилотные летательные аппараты. Также атаковали цеха по производству комплектующих для вооружения и военной техники на территории промышленной зоны «Протон».

На переходе морем в 18 километрах к югу от Одессы российские БПЛА поразили сухогруз с военным имуществом.

Ранее военные группировки войск «Север» рассказали об успехах беспилотных подразделений. Дроноводы с начала октября сожгли более 50 машин ВСУ.