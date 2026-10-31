360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России за ночь поразили ТЭЦ в Киеве и военное предприятие в Харькове

    Фото: 360.ru

    Минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками ТЭЦ-6 в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Теплоэлектроцентраль снабжала объекты военной логистики и площади, где размещалось оружие и техника для ВСУ.

    В Харькове удары нанесли по складам, на которых собирали и хранили беспилотные летательные аппараты. Также атаковали цеха по производству комплектующих для вооружения и военной техники на территории промышленной зоны «Протон».

    На переходе морем в 18 километрах к югу от Одессы российские БПЛА поразили сухогруз с военным имуществом.

    Ранее военные группировки войск «Север» рассказали об успехах беспилотных подразделений. Дроноводы с начала октября сожгли более 50 машин ВСУ.

    Читайте также

    Медики-морпехи спасли товарища, у которого трижды останавливалось сердце

    Отбившись от шести FPV-дронов, российский стрелок-сапер спас раненого солдата

    ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю

    Медики-морпехи спасли товарища, у которого трижды останавливалось сердце

    Отбившись от шести FPV-дронов, российский стрелок-сапер спас раненого солдата

    ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю