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    Дроноводы «Севера» из засад сожгли более 50 машин ВСУ

    В Харьковской области дроноводы группировки войск «Север» с начала октября сожгли более 50 машин ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер с позывным Тайга.

    «Операторы войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожили более 50 автомобилей ВСУ», — подчеркнул он.

    Расчеты БПЛА ликвидируют квадроциклы и бронемашины украинских боевиков и выставляют на дорогах дежурные беспилотники.

    По словам офицера, ВСУ теряют мобильность и боеспособность.

    По состоянию на 30 октября, российские военные нанесли по Украине два массированных и девять групповых ударов за неделю, сообщило Минобороны.

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