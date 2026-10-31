Дроноводы «Севера» из засад сожгли более 50 машин ВСУ
В Харьковской области дроноводы группировки войск «Север» с начала октября сожгли более 50 машин ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер с позывным Тайга.
«Операторы войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожили более 50 автомобилей ВСУ», — подчеркнул он.
Расчеты БПЛА ликвидируют квадроциклы и бронемашины украинских боевиков и выставляют на дорогах дежурные беспилотники.
По словам офицера, ВСУ теряют мобильность и боеспособность.
По состоянию на 30 октября, российские военные нанесли по Украине два массированных и девять групповых ударов за неделю, сообщило Минобороны.
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