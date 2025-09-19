Сикорский призвал сбивать российские ракеты над Украиной со стороны Польши

Радослав Сикорский призвал вести с территории Польши огонь по российским ракетам и беспилотникам, находящимся в небе над Украиной. Журналист, писатель, главный редактор еженедельника Do Rzeczy отметил, что это означало бы прямое вступление Польши в вооруженный конфликт, причем без гарантий защиты, которую дает пятая статья НАТО.

В эфире радиостанции Wnet Лисицкий обсудил с Лукашем Янковским заявление Сикорского. Он подчеркнул, что слова политика звучат крайне радикально. Возможно, готовится проект еще более явного вовлечения Польши в военный конфликт, предупредил он.

Лисицкий отметил, что правительство Туска, не способное решить серьезные проблемы, с энтузиазмом ухватилось за тему дронов.

«Они используют эти беспилотники и в политических, и в медийных целях на полную мощность. Потому что ни в одной другой области они не могут похвастаться никакими достижениями», — оценил публицист.

Правительство старается извлечь пользу из «эффекта сплочения».

Главный редактор также прокомментировал заявления Сикорского в интервью для YouTube-канала Do Rzeczy. Он говорил о том, что людей, задающих неудобные вопросы, в том числе о российских беспилотниках, нарушивших польское воздушное пространство, обвиняют в «пророссийских» взглядах.

«Как может человек, ощущающий хотя бы минимальную ответственность за свой народ, за свое государство, продвигать такой тезис?» — спросил Лисицкий.

Лисицкий подчеркнул, что, вступая в конфликт таким образом, Польша лишит себя защиты, гарантированной статьей 5 Договора о НАТО. Альянс — это оборонительная организация, созданная для защиты своих членов в случае нападения.

«Назвать то, что делает господин Сикорский, „безответственностью“ — это слишком мягко», — сказал журналист.

Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией, перекрыв железнодорожный маршрут, который ежегодно связывает Китай и Евросоюз на сумму около 25 миллиардов евро. Запрет польские власти изначально вводили только на время российско-белорусских учений «Запад-2025». Затем он стал бессрочным.