Из-за падения обломков беспилотников ВСУ на двух предприятиях в Северском районе Краснодарского края возникли возгорания. Об этом сообщил региональный оперштаб .

«Также фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах», — указали в оперштабе.

В нескольких домах выбило окна, в одном повредило кровлю. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, им оказывают медицинскую помощь. На местах падения обломков работают специальные и оперативные службы.

Накануне ВСУ предприняли атаку беспилотниками на Ростовскую область. Недалеко от моста через Миус в Неклиновском районе получил повреждения участок трассы Р-280.