Жертвами удара по поселку Юбилейное в Луганской Народной Республике стали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

По его словам, спасатели работали на месте случившегося больше суток. Из-под завалов извлекли тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины. Также при атаке погибли мама восьмилетней девочки, которую удалось спасти, и двое совершеннолетних молодых людей.

Саму школьницу отправили в Москву, сейчас она находится в Институте имени Пирогова, где продолжит лечение. Еще пятеро пострадавших получают помощь в медучреждениях республики и амбулаторно.

В поселке пострадали многоквартирные дома. Жильцам при необходимости предложат новое жилье.

«Все, что произошло вчерашней ночью, — преступление, которому нет оправдания. <…> Среди погибших дети, молодые парни, женщины — обычные мирные жители. Военного смысла в этом нет, только террор беззащитных», — заявил Пасечник.

Накануне в ЛНР при ударе ВСУ погибли еще два человека.