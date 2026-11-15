ВС России ударили по логистическому центру в Запорожье

Российские войска атаковали логистический центр в Запорожье, который использовался для хранения военных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России поразили логистический центр в Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов, сообщили в МО.

В оборонном ведомстве уточнили, что войска поразили с помощью беспилотников украинские логистические центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Под удар попал сухогруз, который транспортировал грузы для военнослужащих Украины.

Также сегодня российская армия атаковала паромный терминал в одесском порту Черноморск и электроподстанцию в селе Великие Межиричи Ровенской области.

Энергообъект запитывал логистические центры, используемые ВСУ для хранения военного имущества. Ставшая целью ВС России портовая инфраструктура использовалась для разгрузки и хранения военных грузов.