Также под удар юго-западнее Одессы попало морское судно, которое транспортировало грузы военного назначения на Украину.

В оборонном ведомстве подтвердили, что ВС России продолжают бить беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и топливной инфраструктуры республики и сухогрузам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее российская армия освободила Доброполье в Донецкой Народной Республике. Контроль над городом установили подразделения группировки войск «Центр». Минобороны опубликовало новые кадры войсковой операции. На снимках видно, что бойцы ликвидировали БПЛА и пункты временной дислокации украинских боевиков.